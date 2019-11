Anne Igartiburu i Roberto Leal presentaran les campanades a La 1 de TVE

A poc més d'un mes per al final d'any, les cadenes van configurant la seva programació i, sobretot, els noms dels presentadors de les seves campanades. Televisió Espanyola ha decidit tornar a confiar per la retransmissió de les campanades d'any nou, com ja va fer l'any passat, en la parella formada per Anne Igartiburu i Roberto Leal. Amb ells dos, la televisió pública espera repetir la bona audiència aconseguida l'any passat, quan 5.609.000 espectadors, un 34,4% de quota, es van decantar per La 1 de TVE en el moment d'acomiadar l'any.