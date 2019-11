«Sense ficció» dedica la nit als joves i als infants amb el documental «Paper mullat»

El programa de TV3 Sense ficció estrena aquest nit Paper mullat, un documental produït per Albert Elfa i Ricard Belis en què diversos infants empoderats denuncien l'incompliment dels seus drets.

El treball explica la vida d'en Josep, la Ouafa, la Bianca, la Momo, i l'Amadou, entre d'altres. En Josep, de 14 anys, lidera assemblees del sindicat de barri contra els desnonaments. La Ouafa, de 16 anys, de Torre Baró, denuncia deficiències en l'ensenyament i l'alimentació. La Bianca, de 16 anys, lluita pel medi ambient i assenyala els perills que comporta per a la societat de la contaminació a Barcelona. La Momo desvela per primera vegada els abusos sexuals de què va ser víctima quan tenia 6 anys. L'Amadou, un jove de 18 anys, lluita contra l'estigmatització i vol treballar per tenir un futur digne.

Paper mullat viatja també al Senegal, on es fa ressò dels perills de milions de nens i nenes que viuen al carrer, que no tenen cap tipus d'identificació i estan en mans de les màfies que els utilitzen, sobretot, per traficar amb els seus òrgans.