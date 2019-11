Tamara celebra la victòria amb un petó amb Jordi Cruz

Tamara Falcó ha demostrat durant tota aquesta edició la seva fidelitat a si mateixa, al seu caràcter tímid, a una educació i un saber estar propis d'algú del seu estatus social, tot i que també ha estat capaç de trencar el guió quan ha calgut, com aquesta nit quan amb l'eufòria del triomf s'ha arrencat a fer-li un petó als llavis al mateix propi Jordi Cruz.



Tots dos han jugat a agradar-se mútuament durant el programa, i quina millor manera de finalitzar aquest joc sa que amb aquest petó i davant la presència de la mateixa Isabel Preysler, que, còmplice també d'aquest joc sa, s'ha referit a Jordi, fins i tot, com el seu gendre.



Bromes a part, el camí de Tamara Falcó fins a esdevenir la quarta MASTERCHEF Celebrity Espanya no ha estat tan fàcil com s'esperava, doncs, després de ser derrotada en la primera prova per Félix Gómez, ha hagut d'esperar a la d'exteriors per rescabalar-se de Boris Izaguirre i Vicky Martín Berrocal.





Además, aunque hemos tenido que esperar hasta la final... ¡'habemus' beso entre Tamara Falcó y Jordi Cruz!



