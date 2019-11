Tamara Falcó guanya Masterchef Celebrity 4

És innegable que Tamara Falcó ha estat una de les grans protagonistes d'aquesta edició de Masterchef celebrity, i és que la filla d'Isabel Preysler no només ha demostrat els seus dots per a la cuina, sinó que ha conquistat a tota l'audiència gràcies a la seva espontaneïtat i naturalitat, deixant-nos moments per al record molt difícils d'oblidar.



La filla d'Isabel Preysler, present al plató al costat de Mario Vargas Llosa, es va alçar amb la victòria gràcies a un menú inspirat en la seva família compost per 'Amanida Miraflores' com a entrant, 'Colomí amb tòfona i blat de moro' com a plat principal i ' el dolç està dins 'com a postres. Durant el tast, el jurat compost per Joan Roca, Pepe Rodríguez, Samantha Vallejo-Nágera i Jordi Cruz va destacar la impecable ejecucción dels plats a nivell tècnic.



Després de rebre el trofeu de el programa, Falcó va donar els 75.000 euros de premis a la Missatgers de la Pau, l'organització sense ànim de lucre fundada pel Pare Àngel, que treballa en diversos programes socials per assolir el seu objectiu principal: la promoció humana i social dels nuclis més desavorecidos de la societat.





Per què serà impossible no recordar-nos de la dissenyadora el pròxim cop que cuinem un espàrrec, ja que ara hem après que abans de cuinar-lao l'hem de pelar, com va aprendre Tamara en el primer repte del talent de TVE.Tamara també ha parlat de la seva família mentre cuinava, confessant per exemple bretolades dels seus germans Julio i Enrique Iglesias: "Els agradava agafar l'extintor i feien festes d'escumes, jo m'encarregava de dir-li als pares", confessava la jove."La meva tieta la del poble estaria tan orgullosa de mi", sentenciava Tamara mentre li treia la pell a un conill. Sens dubte, una imatge digna de veure i que serà memorable en televisió. "Agafar la destral i pam, és bastant gratificant", comentava Falcó.Altres dels moments més divertits que ens ha donat la madrilenya ha estat el seu estira i arronsa amb el jutge i xef, Jordi Cruz. Tamara confessava que li resultava molt atractiu i les floretes han estat una constant entre tots dos, sent innegable la seva complicitat.Les teories de Tamara sobre la reencarnació o el que pensa que ve després de la vida també han causat moltes rialles a les xarxes socials: "No crec que sigui una llagosta, una mica de purgatori i al cel". "És una de les coses meravelloses de ser catòlic, veig una aranya i pam", feia broma davant la sorpresa dels seus companys.Però Tamara també ha mostrat el seu caràcter, com quan es va enfrontar amb la seva companya i capitana Anabel Alonso, a la qual no va dubtar a denunciar que li havia parlat de males maneres. Tampoc ha pogut amagar la sorpresa al descobrir que Yolanda Ramos comprava les seves calces en un mercat.Sens dubte, una infinitat d'ocurrències divertides i moments que demostren que Tamara mereix més espai a la televisió i ha estat un dels plats forts d'aquesta edició.