Tamara Falcó es proclama guanyadora de «Masterchef Celebrity 4»

Tamara Falcó es va proclamar dimecres guanyadora de la quarta edició del talent culinari de TVE Masterchef Celebrity. Durant tot el programa, la filla d'Isabel Preysler no només ha demostrat la seva habilitat a la cuina, sinó que ha conquistat l'audiència gràcies a la seva espontaneïtat i naturalitat. En el duel final amb l'actor Félix Gómez, Falcó va convèncer el jurat format per Pepe Rodríguez, Samantha Vallejo-Nágera i Jordi Cruz, que va comptar per a l'ocasió amb el xef gironí Joan Roca. El jurat va destacar la impecable execució en el camp tècnic dels plats de la guanyadora.