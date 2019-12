La sèrie «The New Pope» arribara a Espanya de la mà d'HBO el pròxim 11 de gener

«The New Pope».

HBO ha confirmat que la sèrie The New Pope s'estrenarà a Espanya el pròxim 11 de gener. La ficció creada i dirigida pel guanyador de l'Oscar Paolo Sorrentino, que realitza la seva segona incursió en una ficció ambientada al món del papat modern, està protagonitzada per Jude Law, John Malkovich i l'espanyol Javier Cámara. La sèrie arrenca amb Pius XIII en coma. Després d'una sèrie d'impredictibles i misteriosos esdeveniments, el Secretari d'Estat Voiello aconsegueix posar al tron papal Sir John Brannox, un moderat aristòcrata anglès que pren el nom de Joan Pau III.