El programa Crims, de Catalunya Ràdio, farà el salt a TV3 durant el primer trimestre del 2020. Serà una producció externa dirigida també per Carles Porta, conductor de l'espai radiofònic, autor del llibre Tor, 13 cases i tres morts i responsable del podcast homònim que va triomfar a l'antena de l'emissora. Així ho va anunciar divendres al Parlament el director de Catalunya Ràdio, Saül Gordillo, que va celebrar «l'èxit» d'un «projecte 360 graus», en el sentit que tot va començar l'any 1997 amb un 30 minuts a TV3 sobre la llegenda negra de la muntanya de Tor. Gordillo va aprofitar per avançar que l'emissora estrenarà l'any 2020 un altre podcast comandat per Carles Porta «en la mateixa direcció».

Fonts de la CCMA han confirmat que el programa s'estrenarà a TV3 durant el primer trimestre del 2020, per la qual cosa encarà «s'està treballant» en la forma. Serà, això sí, una producció externa conduïda pel mateix Carles Porta i que presentarà casos foscos d'homicidis no resolts, entre altres, com ja fa el programa radiofònic homònims. Crims es va estrenar la temporada passada com una secció al magazín de tarda Estat de Gràcia, de Roger de Gràcia, i el seu èxit ha fet que enguany tingui un espai propi a la graella del cap de setmana de Catalunya Ràdio.