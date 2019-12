Anne Igartiburu i Roberto Leal tornaran a fer les campanades de TVE

Els presentadors Anne Igartiburu i Roberto Leal tornaran a posar-se aquest any al capdavant de les campanades de Cap d'Any a TVE i donaran la benvinguda al 2020. En el cas de Leal es tracta del seu segon any des de la Puerta del Sol de Madrid al costat d'Anne Igartiburu, que complirà quinze anys consecutius en aquesta cita. Per la seva banda, Ruth Lorenzo i Roberto Herrera repetiran de nou des de Canàries.

L'any passat, segons ha destacat RTVE, van ser seguits per una mitjana de 6.030.000 espectadors, amb un 37% de quota a La 1, La 2 i Canal 24 hores, i el minut exacte del raïm va congregar 7.750.000 espectadors (44,3%).

José Mota serà l'encarregat de l'humor per Cap d'Any, i per acomiadar l'any i donar la benvinguda Feliz 2020 comptarà amb 70 artistes nacionals i internacionals, en una vetllada presentada per Roberto Leal i Rocío Muñoz.

Durant la temporada de Nadal, la setena edició de Masterchef Junior buscarà el millor petit cuiner i també tornarà la gala Inocente inocente per vuitena ocasió consecutiva.