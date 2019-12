Els editors espanyols encaren els nous reptes del món digital

Conèixer a fons els lectors per oferir cada dia una informació el més atractiva i personalitzada possible és un dels reptes plantejats pel president de l'Associació Espanyola de Mitjans d'Informació (AMI) i de Prensa Ibérica i el Grup Zeta, Javier Moll, durant l'obertura de la conferència anual de la patronal dels editors espanyols.

Moll, que finalitza ara el seu mandat de dos anys al capdavant de l'AMI, va destacar que una de les claus de futur dels mitjans informatius residirà en la seva capacitat per «explorar amb èxit noves fórmules d'ingressos a partir del pagament per continguts», i va animar les capçaleres que formen part de l'organització a buscar acords per defensar millor els seus interessos i contribuir així a que els mitjans informatius siguin el referent que necessita una societat hiperconnectada, confosa moltes vegades per la proliferació de notícies falses que posen en risc la supervivència de les democràcies. «Unir forces en projectes editorials per millorar la qualitat –va destacar el president de la AMI– pot ajudar els mitjans d'informació a millorar la seva posició i a competir amb més garanties».



«Trencar amb els esquemes»

«Hem de trencar amb els esquemes de sempre per adaptar-nos a la nova realitat digital», va afegir Moll, que va situar els lectors en el centre de qualsevol nova estratègia. «Hem de conèixer-los millor del que es coneixen ells mateixos», va assenyalar.

Per al president dels editors espanyols és imprescindible trobar un model de negoci que asseguri la rendibilitat dels diaris retallada per la caiguda de la publicitat tradicional. Aquesta és una de les apressants preocupacions de les empreses editores que es tracta en la trobada internacional Claus 2020, que es desenvolupa paral·lelament a la conferència de l'AMI en col·laboració amb l'associació internacional d'editors Wan-Ifra.