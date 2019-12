Cosmo estrena una sèrie de crims als Alps inspirada en la mitologia de la zona

El canal Cosmo estrena aquest vespre en exclusiva a Espanya, Pagan Peak , una sèrie que farà les delícies dels amants dels thrillers nòrdics. El seu títol original és Der Pass i l'argument gira al voltant d'uns misteriosos assassinats que tenen lloc als Alps i que estan inspirats en la mitologia popular de la zona. El descobriment d'un cadàver en un port de muntanya fronterer entre Alemanya i Àustria mobilitza la policia dels dos països per intentar descobrir la identitat de el cos i delimitar la jurisdicció el mateix. Per a la detectiu alemanya Ellie Stocker (Julia Jentsch) és el primer gran repte de la seva carrera. Per contra, el seu veterà company austríac Gedeon Winter (Nicholas Ofczarek) no comparteix el seu entusiasme quan es assignat a el cas. A mesura que avança la investigació, aviat descobriran més escenes de el crim amb un modus operandi similar.

Produïda per Sky Deutschland, ja ha estat renovada per una segona temporada. La primera consta de vuit capítols i ha estat guardonada com a millor sèrie alemanya de la temporada 2018-2019 en els prestigiosos premis Càmera d'Or.