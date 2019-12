La quarta temporada de 'La Casa de paper' arribarà el pròxim 3 d'abril

Ja hi ha data per a l'estrena de la quarta temporada de 'La casa de paper': el 3 d'abril de 2020. Aquest diumenge s'ha revelat l'esperat dia d'estrena de la quarta temporada de la sèrie després del suspens amb el qual acabava l'anterior lliurament. Netflix ha anunciat en la 'Comic Amb' del Brasil el dia en què veurem la continuació de l'atracament al Banc d'Espanya.

'La casa de paper', temporada 4, estarà disponible a tot el món el pròxim 3 d'abril només en Netflix. Fins llavors els fans hauran d'esperar per a saber què passa amb Nairobi o amb la relació entre Rio i Tokio.

En el tercer lliurament de 'La casa de Paper', la banda d'atracadors més famosa de la televisió es va reunir de nou, després del cop a la Fàbrica de Moneda i Timbre, per a atracar el Banc d'Espanya. Un pla més arriscat que l'anterior sobre el qual "el professor" -l'artífex del robatori- tenia seriosos dubtes. Al final de la tercera temporada, les coses no pintaven del tot bé per a la banda i va deixar als seguidors de la sèrie amb la intriga de saber què passarà.

Creada per Álex Pina i produïda per Vancouver Media per a Netflix, la quarta part compta amb un equip de directors integrat per Jesús Colmenar, Javier Quintas, Koldo Serra i Álex Rodrigo.

El guió està signat per Javier Gómez Santander (coordinador de guió) juntament amb Luis Moya, Juan Salvador López, Ana Boyero, Emilio Díez, Alberto Úcar, David Barrocal i Esther Martínez Lobato. Migue Amodeo i Abdón Alcanyís repeteixen com a director de Fotografia i director d'Art respectivament, mentre que Cristina López Ferraz torna a posar-se al capdavant de la producció.