Dos documentals del «60 minuts» tracten els efectes del canvi climàtic

Les dues entregues del 60 minuts d'aquesta nit tractaran sobre els efectes d'un tema que es troba al centre de l'agenda política: el canvi climàtic. A les 23 h s'estrena Canvi climàtic: l'empremta humana, dirigit per Alexander Oey. Es tracta d'una aproximació a la idea que la intervenció humana sobre el planeta és tan decisiva com ho van ser els grans canvis geològics de la història de la Terra i que pot, fins i tot, ser més irreversible per a la continuïtat de la humanitat que els fenòmens geològics que han anat canviant el planeta.

Després, a les 23.50 h, el canal recuperarà La cúpula, dirigit per Mark Willacy. El documental tracta sobre la cúpula Runit de les illes Marshal, que amaga les restes de plutoni de les proves atòmiques dels Estats Units als anys 40 i 50. Ara, aquesta cúpula s'esquerda i les altes marees provocades per les tempestes l'inunden, de manera que l'aigua del mar s'ha colat dins el formigó. El gran temor és que un tifó acabi trencant la construcció i alliberi a l'oceà el contingut radioactiu.