«Sense ficció» es fixa en l'impacte ambiental de la indústria química

Segons l'Agència Europea del Medi Ambient, el principal focus contaminant de l'aire que respirem no és el trànsit, sinó la indústria. Al centre del Camp de Tarragona, s'hi aixeca el Complex Petroquímic de Tarragona. Periòdicament, les seves fumeres emeten espesses columnes de fum. Les dades oficials sobre la qualitat de l'aire de la zona indiquen que no hi ha risc per a la salut humana. El programa de TV3 Sense ficció es fixa aquesta nit en la problemàtica ambiental que es viu al Camp de Tarragona amb l'estrena del documental És a l'aire, de Christophe Sion i Santi Suárez.

L'any 2012, un equip de la Universitat Politècnica de Catalunya, dirigit per Francesc Xavier Roca, va fer un estudi independent sobre la qualitat de l'aire del territori. Els resultats indicaven la presència de nivells molt alts de diferents tipus de gasos tòxics que poden arribar a provocar càncer. L'any 2015, un altre estudi d'aquest equip confirmava la presència a l'aire de substàncies malignes per a la salut. A finals de 2018, aquests científics emprenen un nou estudi sobre la contaminació atmosfèrica en aquest territori. Paral·lelament, un extreballador del complex petroquímic que té càncer engega una batalla legal. L'objectiu és que la Justícia reconegui la relació entre els gasos que emet el complex i la seva malaltia.