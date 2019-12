El canal 33 dedica una nit a la lluita contra l'escalfament global

Coincidint amb la setmana decisivia de la cimera sobre el clima que se celebra a Madrid, el canal 33 dedica la nit a l'escalfament global amb l'emissió de tres documentals i un especial del programa Quèquicom. L'aire que respirem, Millorar l'aire que respirem i L'home que va aturar el desert seran els tres documentals que aborden la creixent preocupació per un ambient cada dia més contaminat, especialment en les grans ciutats. La nit especial arrencarà al canal de la televisió pública a partir de les 22.45 h.

L'aire que respirem destapa dades desconegudes per la majoria de ciutadans, com per exemple, que a l'Àrea Metropolitana de Barcelona hi ha 3.500 morts l'any degut a la contaminació atmosfèrica, un fenomen que, a més, potencia l'escalfament global. Per la seva banda, Millorar l'aire que respirem se centra en els efectes de la contaminació atmosfèrica en la salut i quins són els principals contaminants i mostra com Estocolm, Berlín, Londres, Milà, Los Angeles, Xangai o Pontevedra han aconseguit reduir notablement l'impacte de la contaminació atmosfèrica. Finalment, L'home que va aturar el desert segueix els passos del pagès Yacouba Sawadogo, que des de Burkina Fasso ha desenvolupat tècniques agrícoles innovadores per poder recuperar la terra degradada del seu país.