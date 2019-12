L'organització del festival Eurovisió rebutja la petició de TV3 per poder participar-hi

La Unió Europea de Radiodifusió (UER), ha tancat la porta a incorporar TV3 com a membre d'aquesta associació de mitjans públics europeus i, per tant, poder participar al Festival d'Eurovisió. «No és una televisió nacional», ha escrit l'organisme, en una carta dirigida a la presidenta en funcions de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), Núria Llorach, en resposta a la seva petició de formar part de l'ens europeu, segons informa el diari Crónica Global. Segons la UER, TV3 no compleix els requisits que es demanen per poder entrar a formar part de l'organisme.