Mariano Rajoy critica la falta de "valentia" de Puigdemont a «El Hormiguero»

L'excap de l'Executiu Mariano Rajoy ha criticat aquest dimarts la falta de "gallardia" de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont per la seva marxa a Brussel·les malgrat ser reclamat per la Justícia espanyola per delictes de sedició i malversació.



"La resta va tenir la gallardia d'anar a defensar-se. Ell, no", ha lamentat Rajoy, que ha presentat el seu llibre 'Una España mejor' a 'El Hormiguero' d'Antena 3, on ha repassat la seva etapa al davant del Govern en els dies posteriors al referèndum d'independència de l'1 d'octubre de 2017.





"Si creus en alguna cosa i penses que té possibilitats que surti cap endavant, defensa-i actua en conseqüència, encara que acabis derrotat", ha opinat l'expresident, en al·lusió aD'altra banda,també s'ha referit a la seva sortida de Govern després queobtingués els suports suficients per garantir la seva investidura com a candidat a la Presidència en la moció de censura.En concret, l'exdirigent gallec ha recordat les hores que van precedir a la seva marxa, quan el Congrés va confirmar la seva sortida de Moncloa després de set anys. En aquell moment,, envoltat del seu cercle més proper, es va absentar de la cambra baixa per dinar en un restaurant, encara que la cita es va allargar fins al vespre."Vaig fer el mateix que quanem va presentar la moció. Vaig advertir que no hi seria vaig marxar", ha apuntat Rajoy, que no ha volgut donar detalls sobre el que va passar adel carrer. "Francament, no me'n recordo. M'ho vaig passar molt bé. Hi ha gent a la qual no li agrada que t'ho passis bé", ha fet broma.Rajoy també ha volgut opinar sobre les negociacions entreper a la investidura de. "M'agradaria que no tirés endavant", ha reconegut, per després qualificar de "disbarat" que els socialistes pactin amb la formació catalana, a la qual "només li importa una part d'Espanya".En aquest sentit, ha insistit en l'aposta per la gran coalició com a alternativa. "És fonamental que el PP i el PSOE vagin junts", ha asseverat, per després recordar ocasions en què aquesta suma "va sortir bé", com quan tots dos van votar en contra del conegut com a pla