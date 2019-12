La cantant Nina torna a «Operación Triunfo» per participar al jurat

La cantant Nina tornarà a formar part de l'equip d' Operación Triunfo, en l'edició que s'emetrà l'any vinent. Segons va confirmar ahir Televisió Espanyola, la catalana torna al talent musical, del qual en va ser directora en les dues primeres edicions, per formar part del jurat. «Quan m'ho van proposar no vaig dubtar ni un segon», ha explicat Nina, segons un comunicat de RTVE. La cantant va rebre la proposta «amb molta il·lusió» perquè, segons afirma, estima el format i té la sensació de no haver marxat mai.

La cadena pública va confirmar ahir els noms dels quatre membres d'aquest jurat renovat d' Operación Triunfo. Nina no és l'única que tornarà al format. També ho farà Javier Llano, director de Cadena 100, que ja va valorar concursants com Pablo López, Soraya o Lorena Gómez en anteriors edicions. Els aires nous els portaran dos noms molt importants de la indústria musical. Natalia Jiménez, que ja ha estat jurat en altres formats semblants, se servirà de la seva experiència com a vocalista del grup La Quinta Estación per avaluar els alumnes de l'Acadèmia. A la cadira de jutge també hi seurà Javier Portugal «Portu», exmembre de la banda de pop rock de finals dels 80 Modestia Aparte, i que des de fa uns anys treballa com a caçatalents d'artistes en el món de les discogràfiques.