La polèmica arran d'una violació enterra el «Gran Hermano»

Estrenat l'abril de l'any 2000 per primera vegada a Espanya, de la mà de Telecinco, Gran Hermano ha estat durant dinou anys un dels grans fenòmens televisius, acumulant gairebé sempre audiències de rècord. Al llarg d'aquests anys no han estat poques les polèmiques sorgides entre els murs de la casa. Entre elles, les actituds masclistes de concursants com Carlos Navarro El Yoyas, les actituds violentes o xenòfobes com les de Gonzalo Rodríguez. Ara, la suposada violació de la concursant Carlota Prado, en l'edició del 2017, i la retirada de molts anunciants després que es filtrés un vídeo en el qual es mostrava a Prado la gravació de l'agressió sexual que va patir per part de José María López -que els responsables del format no van actuar per aturar- haurien precipitat la decisió de «suspendre» l'emissió del reality per part de Mediaset.

La direcció de Telecinco tenia previst estrenar el pròxim mes de febrer una nova edició de GH Duo, una versió del format protagonitzada per diverses parelles que han de conviure a la casa situada a Guadalix de la Sierra. Finalment, però, la cadena ha pres de la decisió de suspendre aquesta emissió davant l'allau de crítiques rebudes en els darrers temps i la forta polèmica que envolta el programa. El seu lloc a la graella l'ocuparà una nova edició de Supervivientes, el segon reality estrella de la cadena.

Fins a 38 destacades marques han anunciat que retiraven la seva publicitat fins al punt que Mediaset va emetre recentment un comunicat en el qual acusava el seu principal rival, Atresmedia, de promoure una campanya de desprestigi. Sigui com sigui, dijous vinent Telecinco acomiadarà -no se sap si definitivament o de forma temporal- la darrera edició de Gran Hermano VIP.

El precedent de «La Noria»

Gran Hermano no és el primer programa que s'ha hagut de cancel·lar per la retirada dels seus anunciants i la pressió social. El 2012, un article publicat en un blog, en el qual es denunciava que el programa La Noria, també emès per Telecinco, hauria pagat entre 9.000 i 10.000 euros per una entrevista a la mare del Cuco, el menor implicat en la desaparició i mort de Marta del Castillo, va acabar amb la desaparició del programa del cor que presentava el català Jordi González.