«La Marató» de TV3 estrena avui format visitant quatre seus

La Marató del 2019, dedicada a les malalties minoritàries, estrena avui el seu nou format per viatjar per diversos punts del territori de Catalunya. Per primer cop, el programa surt dels estudis de TV3 i tindrà quatre seus: Olot, Tàrrega, Reus i Barcelona. Un equip itinerant que viatjarà en bus i que encapçala Quim Masferrer, anirà unint les localitats durant tot el dia. A les seus hi haurà Mònica Terribas, Jordi Basté i Josep Cuní, que ajudaran Masferrer des de Tàrrega, Olot i Reus. El programa tindrà enguany més de 16 hores de directe a TV3, entre 2/4 de 10 del matí i la 1 de la matinada. A les 8 del matí, com sempre, haurà començat a Catalunya Ràdio, amb Roger Escapa i El suplement, que, aquest any, també surt de l'estudi.

Segons ha informat TV3 en una nota de premsa, l'autocar que portarà Quim Masferrer de Sant Joan Despí a Olot, Tàrrega, Reus i finalment al Casino L'Aliança del Poblenou és tot un plató sobre rodes. 14 metres de llarg. Una trentena de persones hi treballaran en directe. Deu càmeres i 500 km. Tot això en una Marató que, per primera vegada es veurà en alta definició. Deu localitzacions on se sumen les diferents seus telefòniques i totes les connexions amb les activitats que es fan arreu del territori. A més, aquesta edició incorporarà nous grafismes que miraran d'explicar la complexitat de les malalties minoritàries. La banda que actuarà en viu al programa serà The Excitements. Al llarg de les 16 hores d'emissió del programa solidari de TV3 també es podran veure actuacions de molts dels artistes que han posat la seva veu enguany al Disc de La Marató, com Miki Núñez o Els Catarres.



Molt d'esport a Olot

La vinculació de La Marató 2019 a Olot girarà al voltant de l'esport. Per això aquests platós seran especials i diferents: al matí, es viurà la festa de la solidaritat a l'Estadi Municipal de futbol amb el partit dels famosos i, a la tarda, La Marató es farà des del pavelló poliesportiu, on s'exhibirà el primer equip del Club Patinatge Artístic Olot, dotze vegades campiones del món de patinatge sobre rodes. També es comptarà amb música, patinatge artístic de base, tenis taula i els castells dels Xerrics d'Olot.