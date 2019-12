Les claus per a l'arribada al poder d'un extremista al Brasil, avui a «60 minuts»

Com és que un polític com Jair Bolsonaro, que un any abans només aconseguia un 4% d'intenció de vot entre l'electorat brasiler, ha arribat a la presidència del Brasil? Hi ha tres puntals que han fet possible la seva victòria: les esglésies evangèliques, l'exèrcit i els terratinents. Tres poders omnipresents que, des de l'ombra, confabulaven perquè hi hagués un canvi de timó en les polítiques socials que havien implementat els governs de Lula da Silva i Dilma Rousseff. L'ascens al poder d'un dels líders més controvertits del món actual, només per sota de Donald Trump, centren el reportatge El Brasil més ultra, que el 60 minuts del 33 emet aquesta nit a les 23.05 h.