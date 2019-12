Enric Hernández dirigirà de forma temporal els informatius de TVE

El periodista Enric Hernández, actualment director d'informació i actualitat d'RTVE, assumirà a partir del mes de gener la direcció d'informatius de Televisió Espanyola. Segons l'ens públic, Hernández ocuparà aquest càrrec de forma temporal fins que hi hagi nou candidat. La notícia es va conèixer ahir, poques hores després que la periodista Almudena Ariza renunciés a dirigir els serveis informatius de la cadena pública en substitució de Begoña Alegría.

En un comunicat adreçat als companys, Ariza va explicar que ho ha decidit després de saber els resultats del referèndum entre els professionals de la televisió. D'un cens de 3.200 treballadors, van votar 308 persones i 117 ho van fer en contra. «La meva candidatura ha estat aprovada, però per una majoria que no considero suficient», va escriure. També va indicar que la seva «fortalesa» per «dur a terme el projecte de transformació digital» és «el conjunt dels professionals». Per això creu que no compta «amb un suport majoritari» i lamenta no haver sabut «il·lusionar ni convèncer».

Ariza va agrair a Enric Hernández haver-la proposada per al càrrec, i va afirmar que confia que trobarà «algú a qui la redacció consideri més idoni». També afegeix en el seu comunicat que a partir d'ara seguirà desenvolupant «amb la mateixa il·lusió i energia de sempre» la seva tasca com a corresponsal de Televisió Espanyola, ara des de París.

La veterana periodista madrilenya havia de substituir Begoña Alegría, que ha decidit abandonar el càrrec per voluntat pròpia. Alegría, nomenada directora dels Serveis Informatius de Televisió Espanyola l'agost de 2018, va rebre el suport del 85,63% dels professionals en un referèndum organitzat pels Consells d'Informatius de TVE i de Mitjans Interactius (RTVE.es).

Hernández, exdirector adjunt del diari El País i exdirector d' El Periódico de Catalunya, es va incorporar a RTVE el passat mes de setembre quan va entrar com a director d'Informació i Actualitat de RTVE. Segons va informar en el seu moment la corporació, la seva missió és unificar criteris entre informatius i altres programes. La cadena pública es troba des de l'estiu de 2018 sense president ni consell d'administració i, segons sembla, fins que hi hagi un Govern espanyol estable la situació no canviarà.