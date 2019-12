Preacord per recuperar la jornada de 35 hores a TV3 i Catalunya Ràdio

El comitè de vaga de TV3 i Catalunya Ràdio van desconvocar les vagues parcials per ahir i divendres després d'arribar a un principi d'acord amb la direcció. Els representants i l'empresa han acostat posicions per recuperar les 35 hores de conveni i fer avenços significatius en la renovació de plantilla, contractació temporal i indefinits no fixos. Així ho van avançar els representants dels treballadors en un comunicat. També van concretar una reunió amb els responsables de la conselleria d'Economia al gener. Els comitès han convocat una assamblea per valorar avui aquests acords.