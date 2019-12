El grup Mediapro de Jaume Roures compra El Terrat de Buenafuente

Mediapro ha tancat la compra d'El Terrat, la productora d'Andreu Buenafuente, segons es va fer públic en una roda de premsa celebrada ahir al matí a Madrid, en la qual es va assegurar que, d'aquesta manera, l'empresa fundada per Jaume Roures reforça la seva aposta per la producció pròpia dedicada a l'entreteniment i la comèdia de Mediapro Studios, mentre que El Terrat guanya estructura per afrontar la internacionalització dels seus projectes.

Andreu Buenafuente continuarà al capdavant de la companyia, que mantindrà la seva independència creativa, amb Agustí Esteve com a director executiu. El preu de l'operació no es farà públic, segons van confirmar fonts de Mediapro.

Buenafuente va afirmar que amb l'operació continua creient en allò que fa, la comèdia. «Com a companyia tinc molt clar el camí, fer la comunicació d'autor, respectar els creadors, lluitar per aportar una cosa diferent per difícil que sembli. El Terrat està en això», va insistir. Al seu entendre, la suma els farà «més forts» i els permetrà poder fer coses «encara més grans i portar la marca Terrat el més lluny possible». «Amb Mediapro hem trobat un company que ens entén i ens respecta com som», va reblar l'humorista.



Llarga trajectòria

El Terrat ha produït un total de 580 hores de televisió i ficció així com 105 hores de ràdio. Actualment, està al darrere de reeixits formats com Late Motiv, La Resistencia o LocoMundo (#0 de Movistar+), Mira lo que has hecho (Movistar+), Roast Battle (Comedy Central), Preguntes Freqüents (TV3), Revolució 4.0 (TV3), diverses edicions de la gala dels Premis Goya (TVE) i Tabús (TV3). A la ràdio, és responsable de Nadie Sabe Nada (SER), El Grupo (SER) i Vostè primer (RAC1). Quant al teatre s'hi troben Las cosas extraordinarias, Les coses excepcionals, Los días ajenos de Bob Pop, Raulidad Virtual, La gran ofensa, Transfórmate o el festival d'humor i comèdia Singlot de Porta Ferrada, a Sant Feliu de Guíxols.

Mediapro és una de les principals factories de contingut audiovisual d'Europa, i ha creat, produït i distribuït projectes de creadors com Paolo Sorrentino, Woody Allen, Isabel Coixet, Oliver Stone, Daniel Burman, Fernando León de Aranoa, Javier Fesser, Borja Cobeaga, Manuel Huerga, Laura Belloso, Marc Vigil, Fernando González o Ruth García, entre d'altres.

L'Studio té en marxa 34 sèries el 2019 amb una inversió global de 200 milions d'euros, en què destaquen The Head, Estoy Vivo, Vis a Vis o Vota Juan.