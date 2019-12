«Pasapalabra» tornarà a Espanya l'any vinent de la mà del grup Atresmedia

Pasapalabra tornarà a partir de l'any vinent a Antena 3 després que Atresmedia Televisió i ITV Studios hagin arribat a un acord per a l'emissió a Espanya del format britànic The Alphabet Game, segons va anunciar ahir el grup de comunicació. El format, que està produït per Atresmedia Studios en col·laboració amb ITV Studios, va arribar a Espanya l'any 2000 de la mà de la cadena del grup Planeta amb Silvia Jato com a presentadora, que va ser substituïda en algunes ocasions per Constantino Romero. Després, Jaime Cantizano prendria el relleu d'aquest popular concurs internacional que es convertiria en aquells anys en el més vist de la televisió.

La cadena destaca que el concurs va lliurar a Antena 3 el premi més gran de la seva història. El maig de 2006, Cantizano lliurava a Eduardo Benito un xec de 2.190.000 euros.

L'octubre passat, el Tribunal Suprem va dictar una sentència en la qual obligava Telecinco a cessar immediatament l'emissió del concurs, que presentava Christian Gálvez, després que ITV denunciés que Mediaset Espanya no pagava els seus drets d'emissió al país.