Prensa Ibérica i Grupo Noticias s'alien per a la comercialització publicitària

Prensa Ibérica, grup editor de 25 periòdics a Espanya -entre ells, Diari de Girona-, assumirà des del pròxim 1 de gener la comercialització de la publicitat nacional dels mitjans d'informació del Grupo Noticias, que edita marques de referència al País Basc i Navarra com ara Diario de Noticias de Navarra, Deia, Noticias de Guipúzcoa i Diario de Noticias de Álava.

Amb aquesta aliança Prensa Ibérica, grup al qual pertanyen, entre altres capçaleres, El Periódico de Catalunya, La Nueva España, Faro de Vigo, Información o Levante-EMV, es consolida com un dels principals actors de la planificació publicitària a Espanya per volum, per capil·laritat territorial i per capacitat prescriptora de les seves marques d'informació.

Prensa Ibérica, empresa que va adquirir el mes de juny passat el Grup Zeta, suma en total 2,3 milions de lectors diaris en paper i gairebé 300.000 exemplars. A internet, els diaris del grup aconsegueixen els 25 milions d'usuaris únics.