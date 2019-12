«Vida perfecta» tindrà segona temporada a Movistar +

Vida perfecta, la sèrie dirigida i protagonitzada per la catalana Leticia Dolera, tindrà una segona temporada. Només dos mesos després de la seva estrena, Movistar + ha decidit seguir apostant per aquesta ficció en clau feminista. La mateixa Leticia Dolera ho ha confirmat, i celebrat, a través del seu perfil de Twitter. «Amiguis, sabeu què? La vida seguirà sent imperfecta. Anem a per la segona!», ha exclamat la creadora i protagonista, que ara, amb el seu amic i guionista Manuel Burque, haurà d'imaginar noves històries per als protagonistes.

La ficció ha gaudit d'una bona acollida a la plataforma, després d'haver estat guardonada al Festival de Canes amb dos premis i de rebre bones crítiques al seu pas pel Festival de Sant Sebastià. No obstant això, a l'inici del rodatge, la sèrie es va veure embolicada en una polèmica quan l'actriu Aina Clotet va denunciar que havia estat substituïda per haver-se quedat embarassada.

Celia Freijeiro, Aixa Villagrán, Enric Auquer, Manuel Burque, David Verdaguer, Font García, Carmen Machi, Fernando Colomo i Pedro Casablanc completen l'elenc de la sèrie, al costat de Dolera i Burque. Per ara no s'han confirmat detalls sobre els nous episodis, que de ben segur incorporaran nous rostres.