El 33 s'endinsa en la dansa de Pina Bausch amb un documental de Wenders

Aquesta nit, a les 22.10, el 33 estrena el documental Pina, de Wim Wenders, sobre la Tanztheater Wuppertal Pina Bausch, la companyia de dansa fundada per aquesta gran coreògrafa alemanya.

Pina Bausch va ser una ballarina, coreògrafa i mestra alemanya i una de les fundadores de l'anomenat dansa-teatre. L'any 2011, el director de cine Wim Wenders va decidir rodar una pel·lícula sobre la seva vida i l'obra, i va triar l'opció de deixar que parlessin els seus alumnes i col·laboradors més directes.

Pina és, doncs, un seguit d'entrevistes alternades amb imatges d'espectacles dirigits o interpretats per Pina Bausch, a través d'un viatge sensual, visualment molt impactant, com a gran homenatge pòstum. Wenders acosta a l'espectador les coreografies més conegudes d'aquesta companyia teatral en un film que va revolucionar la relació entre el cinema i la dansa per la originalitat amb què està plantejat. Està rodat íntegrament en escenaris urbans i naturals de Wuppertal, la ciutat alemanya en la qual Pina va viure 35 anys i seu de la Tanztheater Wuppertal Pina Bausch.