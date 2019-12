SER Catalunya oferirà radioteatre amb Mario Gas aquest Sant Esteve

SER Catalunya torna a apostar per la ficció radiofònica el dia de Sant Esteve. Seguint el camí iniciat l'any passat amb l'adaptació d' El mètode Grönholm, en aquesta ocasió es representarà Nit de ràdio 2.0 sota la direcció de Mario Gas. El repartiment estarà format per algunes de les veus típiques de l'emissora (Andrea Villoria, Jordi Manau, Paula Brujats, Santi Ovalle i Soledad Domínguez) i comptarà amb la col·laboració especial de Josep Cuní i de la resta de presentadors i presentadores dels programes.

Sobre el repte de dirigir actors no professionals, Mario Gas opina que no ha estat tan difícil. «Una persona de ràdio és ja un actor, perquè modula veu o accents». Gas ha dirigit al llarg de la seva trajectòria grans espectacles com Sweeney Todd o Un tranvía llamado deseo. Estrenada l'any 2011 a la sala Flyhard de Barcelona, Nit de ràdio 2.0 és una comèdia àcida que mostra la rebotiga d'un programa de ràdio de matinada. La ficció s'emetrà dijous, 26 de desembre, de 12 a 13 hores a través de les freqüències de la SER a Catalunya amb reemissió dilluns 6 de gener, dia de Reis, de 13 a 14 hores.

La jornada de Sant Esteve es completarà de 13 a 14 hores amb un programa especial dedicat als canelons, l'àpat estrella del dia a Catalunya, dirigit per Xènia Roset i Marc Orozco, responsables del magazín gastronòmic Deixa'm Tastar. Els cuiners Carles Gaig i Eugeni de Diego participaran en un espai on també es cuinaran canelons aptes per a tothom amb la Fundació Alícia.

La programació especial de les festes de Nadal la tancarà com és habitual la subhasta solidària, del Cap Nen Sense Joguina (5 de gener de 19 hores fins a la matinada) que arriba a la seva 53a edició. Però uns dies abans, l'1 de gener (de 12 a 14 hores), tornarà el concert solidari que es va celebrar al Casino l'Aliança del Poblenou de Barcelona amb la participació de La Pegatina, Carlos Right, Cesc Freixas, Lildami i altres 15 artistes catalans destacats del moment.

L'oferta d'aquests dies a SER Catalunya es completa amb el magazín Serveis Mínims (de 12 a 14 hores), l'espai d'entrevistes de Bruno Sokolowicz Llapis de Memòria (de 19.20 a 20 h) i Els sons d'un any (Matí de Nadal, Sant Esteve i dia 27), que oferirà la seva visió de l'any 2019 a través de la manera amb què l'han viscut els diferents programes de l'emissora.