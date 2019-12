L'obra de teatre de Ramon Madaula «Adossats» arriba a l'escenari de TV3

TV3 emetrà Adossats, l'obra de teatre de Ramon Madaula, el dia de Sant Esteve a les 17.30 h. L'argument se situa un 23 d'abril, dia de Sant Jordi, en una urbanització de cases aparellades al Vallès Occidental. El dia s'allarga, comença el bon temps i els veïns surten a arreglar el jardí, l'hort, a dinar a fora. Una família de classe mitjana catalana es troba al jardí de la casa del Jordi i la Carme. El pare del Jordi, l'avi, es diu Jordi; el fill del Jordi, el net, també es diu Jordi. Tres generacions de Jordis celebren plegats el dia del nostre patró.

El repartiment està format per Rosa Renom, Jordi Bosch, Ramon Madaula, Camilo García, Marieta Sánchez i Guillem Balart. L'obra es va representar al Romea fins al mes de gener d'aquest any, i va rebre lloances per part dels crítics, que van destacar sobretot els papers de Jordi Bosch i Rosa Renom, així com les grans riallades que l'obra provocava entre el públic.

Madaula utilitza l'humor per treure punta a temes diversos com la incomunicació, el racisme, el valor dels diners i de la vanitat dels artistes. La peça també aborda assumptes més trivials que preocupen l'autor com la relació amb els animals. «L'obra parla d'aquesta relació per a mi malaltissa que alguns tenen amb les seves mascotes», va afirmar l'autor en una entrevista a El Periódico. «Hi ha molta gent que estima més el seu gos que a ningú. Aquests animals tan consentits el que demostren és un dèficit emocional dels seus amos». De fet, un gos que no es veu és precisament el setè personatge de l'obra.