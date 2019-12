Coca-Cola protagonitzarà el primer anunci de l'any als canals privats

La marca de refrescos Coca-Cola protagonitzarà el primer anunci del 2020 a totes les cadenes de televisió nacionals privades. Per celebrar l'arribada de l'any 2020 la companyia ha triat el mercat espanyol per estrenar en primícia la seva nova campanya global, que arribarà a altres països europeus en les pròximes setmanes. Després de la seva estrena en televisió, l'espot només es podrà tornar a veure si s'escanegen les llaunes de la marca fins a mitjans de gener. Aquest anunci marcarà l'inici de la nova campanya de 2020 mostrant com l'empatia pot ajudar-nos a estar més units als altres. Durant aquests anys, la companyia ja ha animat la gent a veure els punts de vista d'altres persones. Aquest anunci relleverà la campanya amb la qual Coca-Cola estrenava el Nadal aquest any i amb la qual animava a veure la part bona dels altres, «en comptes de centrar-nos en les nostres diferències, perquè és més fort allò que ens uneix que allò que ens separa». «Som una companyia reconeguda per apostar per la convivència de la gent», destaquen.