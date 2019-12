«La casa de papel», una de les sèries de la dècada segons el «New York Times»

El diari nord-americà The New York Times ha publicat una llista amb les considerades com a «les 30 millors sèries internacionals de la dècada». En aquest prestigiós rànquing serièfil hi destacada una producció espanyola. Concretament, La casa de papel, la sèrie de Atresmedia creada per Álex Pina i Esther Martínez Lobato que Netflix ha convertit en un èxit mundial, ocupa la 21a posició d'una llista que està encapçalada per la ficció israeliana Prisoners of War, en el qual es va inspirar Homeland.

«Altament estilitzada, a l'estil de Quentin Tarantino -un geni amb ulleres contracta a vuit lladres amb noms en clau per robar la Casa de la Moneda espanyola-, aquesta ficció en forma de trencaclosques empra salts temporals, narracions poc fiables, gràfics cridaners i qualsevol altre truc que se li acudeixi en la seva trama» explica el diari nord-americà sobre la sèrie espanyola.

En les primeres posicions d'aquest rànquing també hi destaquen, per sota de Prisoners of War, sèries britàniques com Sherlock, Happy Valley, The Crown, Chewing Gum, Killing Eve, A Very English Scandal, Broadchurch o This is England. A la llista, en la qual sobta l'absència de cap producció nord-americana -sense anar més lluny, no s'hi troba la popular Game of Thrones d'HBO- també hi figuren títols francesos (The Bureau, The Returned, Three Times Manon), italians (Gomorra), sud-coreans (Strong Girl Bong-soon, Kingdom) o alemanys (Babylon Berlin, Deutschland 83). També destaca la presència de la producció danesa-sueca The Bridge, que ocupa el lloc 14.