El Super3 estrena la sèrie «Els bons ossos bruns: Dies de neu»

El primer dia de l'any, dimecres 1 de gener, arriba al canal Super3 la nova entrega de la sèrie d'animació Els bons ossos bruns, en aquesta ocasió dedicada a l'hivern. Aquesta estrena forma part de la programació especial que el canal Super3 ha preparat per a aquests dies de vacances escolars de Nadal. La sèrie es podrà veure de dilluns a divendres, a les 11.15 h, i el cap de setmana a les 13.25 h. Després d' Els bons ossos bruns: Ja és primavera!, Els bons ossos bruns: Un estiu sorprenent i Els bons ossos bruns: Un bosc de bojos, ara arriba al canal Super3 Els bons ossos bruns: Dies de neu, la nova entrega de les aventures de Bruc i Barzer.

A les profunditats del bosc dels Pics dels Ossos Bruns viuen dos germans ossos, el Bruc i el Barzer, que tenen com a missió principal protegir els arbres de les muntanyes. El seu gran enemic és el cobdiciós llenyataire Vick, que només pensa a talar tants arbres com pugui. Ara ja ha arribat l'hivern i tot està cobert per un mantell blanc de neu. El llenyataire ho té encara més complicat per sortir a talar arbres i el Bruc i el Barzer s'han d'esforçar molt més per trobar menjar al bosc. Però, com a les altres estacions de l'any, les baralles entre el llenyataire i els ossos protagonistes continuaran sent el pa de cada dia.