Apple fitxa l'excap d'HBO per a la plataforma de continguts en «streaming»

Eden Productions, la companyia liderada per Richard Plepler, exconseller delegat de la cadena HBO, que va abandonar el passat mes de febrer, ha subscrit un acord amb Apple TV Plus, la plataforma de televisió en streaming que va començar el seu camí el passat mes de novembre. Segons revela el diari The New York Times, en virtut d'aquest acord, de cinc anys de durada i del qual no es coneixen els detalls econòmics, Eden Productions produirà sèries, documentals i pel·lícules en exclusiva per Apple TV Plus.

«Vaig pensar molt ràpidament que Apple era la idea correcta», ha indicat l'executiu de 61 anys al rotatiu, assenyalant que el nou servei d'Apple es troba en una fase «prou embrionària com per pensar que potser podria fer una petita contribució allà». Durant els seus 27 anys de trajectòria a HBO, Richard Plepler va ser clau en el creixement de la cadena, que durant el temps en què va ser dirigida per l'executiu va obtenir el reconeixement de 160 Emmy, inclosos els corresponents a sèries com Game of Thrones, Big Little Lies o Veep.