Atresplayer Premium estrenarà el pròxim 19 de gener «La Valla»

Atresplayer Premium, la plataforma de pagament d'Atresmedia, estrenarà el pròxim diumenge 19 de gener La Valla. La ficció protagonitzada per Ángela Molina, Unax Ugalde i Olivia Molina arribarà també en obert, en l'horari de prime time d'Antena 3 al llarg d'aquest any, tot i que encara no hi ha data confirmada.

La creació de Daniel Écija està produïda per Atresmedia Televisión en col·laboració amb Good Mood i Globomedia. Comptarà amb 13 capítols de 50 minuts de durada, com totes les produccions actuals del segell Series Atresmedia.

La sèrie està ambientada en un futur pròxim. La creixent escassetat de recursos naturals ha convertit les democràcies occidentals en règims dictatorials. Mentre la vida a les àrees rurals es fa impossible, la capital ha quedat dividida en dues regions fèrriament tancades: el Sector 1 (el del govern i els privilegiats) i el Sector 2 (la resta). L'única manera de passar d'una zona a una altra és creuar la tanca que les separa, per a la qual cosa serà requisit disposar del salconduït reglamentari.

Aquest és el punt de partida d'una història que portarà els espectadors a conèixer la Júlia, l'Hugo i l'Emilia, una família que lluita per recuperar la petita Marta, en mans del govern. Segons explica Atresmedia en un comunicat, es tracta d'una «història de supervivència, de traïcions, de grans secrets i en la qual un crim perseguirà els seus protagonistes».