La plataforma Netflix elimina la sèrie «Friends» del seu catàleg als EUA

La mítica sèrie Friends ja no es troba disponible al catàleg de Netflix als Estats Units des del passat 31 de desembre. Els seguidors nord-americans de Ross, Rachel, Monica, Chandler, Ross, Joey i Phoebe hauran d'esperar a l'arribada d'HBO Max prevista per al proper mes de maig per retrobar-se amb ells. No obstant això, la validesa dels drets per a cada país pel que fa a la distribució de la ficció és diferent, de manera que el cas nord-americà és diferent del d'Espanya, on la sèrie es pot continuar veient a través de Netflix, a més d'HBO, Amazon, Neox (Atresmedia) i Comedy Central.