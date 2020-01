Quim Masferrer visita aquesta nit la Vall d'Àger, coneguda com la meca del vol lliure

El foraster no descansa ni el dia de Reis. Quim Masferrer es desplaça aquesta nit a la Vall d'Àger, a la comarca de la Noguera, coneguda com la meca del vol lliure i que, per les seves condicions atmosfèriques, també és un indret únic per l'observació astronòmica. És per això que diuen que Àger té el millor cel de Catalunya, i Masferrer hi arriba amb la intenció de conèixer la gent que viu just a sota. Tot seguit, TV3 recupera l'episodi dedicat a Serinyà, en el qual Quim Masferrer coneix alguns dels seus habitants més singulars.