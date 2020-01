Disney+ confirma que la sèrie «WandaVision» arribarà durant aquest any

Tot i anunciar incialment que el projecte no arribaria a la petita pantalla fins al 2021, la plataforma Disney + ha decidit moure fitxa confirmant que WandaVision, la sèrie basada en l'univers dels superherois de la factoria Marvel, s'estrenarà aquest mateix any 2020. Disney ho ha anunciat en un vídeo que ha llançat coincidint amb l'inici de l'any per promocionar els nous continguts que s'incorporaran al seu catàleg. Protagonitzada per Elisabeth Olsen i Paul Bettany, WandaVision, que constarà d'un total de sis episodis, situarà la seva trama en la continuació dels fets narrats a la pel·lícula Vengadores: Endgame.