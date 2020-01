«Sense ficció» recull el testimoni musical i solidari del Pare Jony

L'espai Sense ficció (21.55 h, TV3) estrena avui J. Pau, Jesús & Rock'n'Roll, un documental coproduït per TV3 i dirigit per Santi Valldepérez i Guillermo Barberà, que vol ser una aproximació biogràfica a la figura de Joan Enric Reverté, el capellà que durant la primera dècada del segle XXI va liderar el projecte musical conegut com a Pare Jony.

Atenes és una de moltes ciutats europees desbordades pel flux migratori dels refugiats de les guerres que assolen l'Àfrica, Àsia i l'Orient Mitjà. Diverses ONGs miren de canalitzar l'allau de demandes de persones que hi ha al marge del sistema d'ajuda de les institucions nacionals europees. Enmig d'aquest context, Joan Enric Reverté, president de la Fundació Provocant la Pau, es desviu avui dia per oferir un acompanyament integral a les persones refugiades més vulnerables.

La majoria de persones que s'apropen a Reverté ignoren qui hi ha darrere la seva figura. Una dècada enrere, va ser el pare Jony, capellà catòlic que va liderar un grup de rock i va aportar un discurs transformador i rupturista que des del principi va ser al punt de mira de l'ortodòxia. Els atacs personals i les dificultats per tirar endavant el seu projecte de conscienciació social van fer que es replantegés la vida. Culminat un procés traumàtic, deslligat dels vincles amb la jerarquia eclesiàstica, Reverté es mira al mirall i emprèn una nova vida de servei als més necessitats.