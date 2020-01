«Operación Triunfo 2020» augmenta el pressupost fins als 14 milions

RTVE pagarà 14.021.044 euros per Operación Triunfo 2020, que s'estrena el pròxim diumenge 12 de gener. Segons informa el portal Vertele, aquesta és la quantitat exacta que la televisió pública pagarà per tots els continguts que generi el concurs produït per Gestmusic. El 2017 la cadena va pagar 12.366.498 euros per l'edició que va guanyar Amaia Romero, que va tenir una audiència mitjana del 19%. El cost de la següent edició, la del 2018, va arribar als 13.309.883 euros, tot i perdre audiència i quedar-se amb una quota mitjana del 16,4%.