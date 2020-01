Amazon rodarà una nova versió de la sèrie «El Internado»

Amazon Prime Vídeo prepara El internado: las Cumbres, un reeboot de l'exitosa sèrie emesa amb gran èxit d'audiència entre 2007 o 2010 per Antena 3, que comptarà amb la producció de Mediapro Studio i Atresmedia. La ficció, que constarà de vuit episodis, es rodarà principalment en escenaris naturals al nord d'Espanya.

Tal com va anunciar ahir Mediapro, en un comunicat, la sèrie començarà el seu rodatge durant el primer trimestre d'aquest any i tindrà atmosferes inquietants, misteri, thriller i més dosis de terror entre els seus ingredients.

En aquest sentit, la productora assegura que la història transcorrerà en un col·legi ubicat al costat d'un antic monestir, en un lloc inaccessible entre les muntanyes, aïllat del món. Els alumnes són joves rebels i problemàtics que viuran sota l'estricta disciplina que imposa el centre per reinserir-los a la societat. El bosc circumdant alberga llegendes, amenaces que segueixen vigents i que els submergiran en aventures trepidants.

Al capdavant de la producció executiva s'hi trobaran la creadora de la franquícia, Laura Belloso, així com Laura Fernández Espeso i Javier Pons per part de The Mediapro Studio, i Ignacio Corrales i Sonia Martínez, d'Atresmedia Studios, que lideraran a l'equip de guionistes format per Asier Anduenza, Sara Belloso i Abraham Sastre, que ja van treballar junts a El Internado: la Laguna Negra.

«És sens dubte un gran orgull poder anunciar una producció d'aquesta envergadura a Espanya», afirma el responsable de Continguts d'Amazon Prime Video a Espanya, Ricardo Cabornero, que considera que «l'èxit internacional d'aquesta sèrie fa una dècada segueix captivant avui dia milers de seguidors» i que la nova versió «suposarà un retrobament per a tots ells que conquistarà també noves audiències».

Per la seva banda, la directora corporativa i de televisió del grup The Mediapro Studio, Laura Fernández Espeso, considera que El Internado va ser «la precursora a Espanya dels grans èxits actuals de les sèries de televisió com Velvet, La Casa de Papel o Vis a Vis», atès que «va trencar motlles pel que fa a producció i distribució, va aconseguir unes audiències notables i va donar a conèixer una nova generació d'actors».