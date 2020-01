Ana Botín, al natural a Planeta Calleja

La presidenta de Banc Santander, Ana Botín, ha defensat el paper que ha jugat l'entitat per resoldre l'última gran crisi financera al país, al mateix temps que ha fet al·lusió a la responsabilitat dels bancs en l'assessorament als seus clients sobre els riscos que prenen a l'hora d'invertir els seus estalvis.



Així ho ha declarat la directiva durant la seva participació al programa de televisió 'Planeta Calleja', en què viatjava a Groenlàndia al costat de l'aventurer i presentador Jesús Calleja per conèixer en primera persona els efectes del canvi climàtic en una de les zones de la planeta mai afectades per aquest problema.



Botín ha repassat alguns dels moments crucials de la seva vida personal i professional, inclosa la seva trajectòria al Santander des de l'any 1988, quan s'incorpora per liderar l'expansió a Llatinoamèrica, abans del seu període com a presidenta de Banesto i la seva posterior reincorporació a Banc Santander, primer com a responsable de l'negoci al Regne Unit i, després, com a presidenta de el grup.



Ana Botín ha afirmat que l'entitat "ha contribuït a resoldre la crisi financera" i que els bancs "no desnonen a ningú des de 2012", a el mateix temps que ha dit que la banca ha de ser conscient de com assessora als seus clients dels riscos que assumeixen quan inverteixen.





"PASSAR A L'ACCIÓ"

FEMINISME I CANVI CLIMÀTIC

Respecte a la seva missió a l'entitat,ha assenyalat que el més especial de la seva feina "és poder canviar la vida de moltes persones" per mitjà d'un impacte que considera "enorme". "El més gratificant és aconseguir que la gent passi a l'acció, que passem de parlar a fer, que és el més difícil", ha afegit.Entre la resta de temes que ha tractat ambestà la motivació personal i professional, sobre el que ha apuntat que "si penses en el fracàs estàs enfonsat", recordant que porta treballant des dels 21 anys i que ha passat per moltes etapes. "El problema és quan arribes a un lloc de sobte; fer un salt massa gran en qualsevol cosa no és bo perquè hi ha coses que no has pogut assimilar", ha relatat.Així mateix, ha dedicat part de el programa ha parlar de l'feminisme, cosa que considera que tracta de "donar suport a la igualtat d'oportunitats": "Jo dic: tu mira el que he fet i intenta jutjar-me d'acord amb el que he fet, no si sóc blanca o negra, home o dona ", ha explicat.En aquest sentit,s'ha mostrat sorpresa que hi hagi algunes persones "de certs estaments" que qüestionin que ella pugui ser feminista.Sobre el canvi climàtic, la presidenta delha deixat clar que les dades "són irrefutables", que el canvi climàtic "està passant" i que el "l'home és qui ho està accelerant".Finalment, respecte a la digitalització i la transformació de l'economia,li ha explicat aque Europa "va ser guanyadora" en la revolució industrial, però que, però, és la Xina i els Estats Units, els que fins ara ho estan fent en la revolució digital.