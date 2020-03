Demanen 32 anys de presó per a Ana Duato i 27 per a Imanol Arias per frau a Hisenda

La Fiscalia Anticorrupció de l'Audiència Nacional demana 32 anys de presó per a l'actriu Ana Duato i 27 per a Imanol Arias per diversos delictes contra la Hisenda Pública en el marc del cas Nummaria. Se'ls acusa d'haver evadit impostos gràcies a l'activitat d'un despatx d'advocats dedicat presumptament a construir i mantenir una estructura jurídica destinada a aquesta finalitat.

L'instructor del cas, Ismael Moreno, va concloure que el despatx va crear una estructura de societats "l'única finalitat de la qual era la d'evitar la tributació dels ingressos generats per la seva activitat professional i mantenir ocult el patrimoni acumulat dels beneficis que aquesta li genera".

En l'escrit de Fiscalia se sol·licita l'obertura de judici oral contra 31 persones, inclosos els actors, així com per a quatre entitats com a responsables civils, i col·loca en el centre de la trama per evadir impostos a propietari de l'despatx Fernando Peña.