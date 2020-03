Movistar prepara una sèrie sobre el tabac a la Cuba dels anys 30

El cineasta cubà Alejandro Hernández és el creador d' Habanos, la nova sèrie original de Movistar + basada en una idea original del productor José María Morales, fundador de Wanda Films. Hernández, que compta amb un Goya pel guió adaptat de Todas las mujeres, ha signat els guions d'èxits de producció original Movistar + com el llargmetratge Mientras dure la guerra (5 premis Goya), d'Alejandro Amenábar, la sèrie El día de mañana, dirigida per Mariano Barroso o la sèrie La línea invisible, també dirigida per Barroso que s'estrenarà el 17 d'abril.

Segons ha informat la plataforma en un comunicat, Habanos explica la història de Carlos Ramos, un espanyol que viatja a la Cuba dels anys 30 al segle XX i se submergeix en el món de les plantacions de tabac. Al llarg de dos mesos, el protagonista portarà una vida de luxe al costat d'una família benestant, els Lahera, propietaris de les millors plantacions de tabac del país. La seva filla, Hilda, una jove formada en universitats americanes, assumeix el lideratge del llançament de la primera marca d'havans gourmet: els Prestige. El protagonista se sentirà ben aviat atret pel carisme i el poder de Hilda, el què el portarà a viure una història que, amb el pas del temps, s'anirà complicant. Per ara no s'ha donat a conèixer l'elenc protagonista de la sèrie.