Netflix es fixa en la Vall d'Aran per rodar una part de la sèrie «The Crown»

La Vall d'Aran es convertirà aviat en l'escenari del rodatge de la quarta temporada de la sèrie The Crown. La quarta temporada situarà la seva trama a la dècada de 1980 per presentar els personatges de la princesa Diana i la primera ministra Margaret Thatcher, coneguda com «la dama de ferro» Segons el diari Segre, els paratges de la Vall d'Aran serviran per emular la Suïssa on Lady Di va cursar els seus estudis. Per aquest motiu, la productora ja ha iniciat el procés de càsting per trobar els extres que formin part d'aquest rodatge, que podria tenir lloc la pròxima primavera.

Netflix no ha confirmat encara quan s'estrenarà la quarta temporada de la sèrie.