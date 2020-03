Elisabeth Moss dirigirà un dels nous episodis de la sèrie «El cuento de la criada»

L'actriu Elisabeth Moss debutarà com a directora en un dels episodis d' El cuento de la criada. La intèrpret que dona vida a June es posarà rere les càmeres per gravar el tercer episodi de la quarta temporada, que la plataforma Hulu estrenarà la propera tardor. «Significa molt per a mi, no m'ho prenc a la lleugera», ha comentat Moss en declaracions recollides per The Hollywood Reporter. La ficció seguirà, en els seus nous episodis, explorant l'univers distòpic creat per l'escriptora Margaret Atwood mostrant la lluita de les dones per sobreviure en una societat masclista i religiosa.