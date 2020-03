Apple TV renova per a una segona temporada la sèrie de suspens «Truth be told»

Apple TV ha confirmat la renovació, per a una segona temporada, de Truth be told, el drama criminal protagonitzat per Octavia Spencer i estrenat el passat mes de desembre. Encara que el projecte, creat i produït per la guionista Nichelle Tramble Spellman, estava ideat inicialment com una minisèrie amb trama tancada, la plataforma, després de la seva bona acollida, ha decidit apostar per la seva continuïtat. La nova temporada continuarà girant al voltant de la podcaster i investigadora Poppy Parnell i se centrarà en un nou cas.