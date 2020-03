Gaston i Lefou, de «La bella i la bèstia», tindran la seva pròpia sèrie a Disney +

Disney continua treballant per ampliar el catàleg de la seva nova plataforma, que arribarà a Espanya el pròxim 24 de març. El nou projecte de ficció serà una seqüela de La bella i la bèstia protagonitzada pels personatges de Gaston i el seu sequaç Lefou. Segons informa The Hollywood Reporter, la plataforma prepara al costat d'Eddy Kitsis i Adam Horowitz, creadors de Once upon a time, una minisèrie musical de sis episodis ambientada temps abans de la pel·lícula de carn i ossos, estrenada el 2017. Els actors Luke Evans i Josh Gad tornaran a interpretar Gaston i Lefou, respectivament, com ja van fer en el film encapçalat per Emma Watson.