«Vis a Vis: El Oasis» s'estrenarà a Fox el pròxim 20 d'abril

Vis a Vis: El Oasis, la seqüela sobre dues de les protagonistes de la popular sèrie carcerària, s'estrenarà a Fox el pròxim 20 d'abril. En els nous capítols les protagonistes s'acomiadaran per la porta gran amb el seu últim i gran atracament. Aquest és el punt de partida de la cinquena temporada de la ficció, produïda per Fox Networks Group España i Globomedia (The Mediapro Studio). Per a aquest definitiu comiat, la sèrie recupera el personatge de Goya (Itziar Castro), que s'unirà en aquest assalt a l'equip liderat per Zulema (Najwa Nimri) i Maca (Maggie Civantos).

Segons va informar ahir Globomedia en un comunicat, nous rostres com Triana Azcoitia (Claudia Riera), la nòvia millennial de Goya i experta en tecnologia, així com La Flaca (Isabel Naveira), ex-Alférez, i Mónica Ramala (Lisi Linder), la fillastra d'un important narcotraficant mexicà que mai ha entès el negoci familiar, completen el grup. Les sis dones posaran contra les cordes Ramala (David Ostrosky), que es disposa a casar-se amb la seva filla Kati (Alma Itzel) en una boda que promet generar molts sobresalts. Per la seva part, el seu fillastre Diego (Almagro San Miguel) serà el seu home de confiança. A més a més, la producció comptarà amb la col·laboració d'Alba Flores, que tornarà a ser Saray, el personatge que va intepretar en quatre temporades de Vis a Vis.