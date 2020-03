Atresmedia treballa en una nova comèdia sobre una escola de ball i música

El grup Atresmedia prepara una nova comèdia titulada, de forma provisional, Deudas y desengaños. Segons informa 20 minutos, la ficció estarà produïda per Atresmedia TV en col·laboració amb Good Mood, la productora de Dani Écija. Segons aquesta informació, la nova sèrie estarà ambientada en una acadèmia en la qual es treballen diferents disciplines, com la música, el ball o el ioga. La trama girarà al voltant de la sobtada mort del propietari de l'acadèmia, la qual cosa comportarà una llarga disputa entre els seus hereus per controlar el negoci.