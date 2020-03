«Skam España» tracta la islamofòbia en la seva temporada final

Amira, una adolescent musulmana practicant, serà la protagonista de la quarta i última temporada de Skam España, que s'estrenarà a Movistar + el pròxim 9 d'abril. En el tràiler compartit ahir per la plataforma de pagament es veu únicament la cara d'Amira, amb una música àrab de fons i com diverses veus li fan tot tipus de comentaris islamòfobs acusant-la de no ser feminista per portar hijab. L'actriu Hajar Brown dona vida al personatge, amb el qual els responsables de la ficció volen mostrar com és el dia a dia d'una jove musulmana practicant a l'Espanya actual.

A més de la història personal d'Amira, la sèrie també seguirà els últims mesos a l'institut de la Cris (Irene Ferreiro), la Viri (Celia Monedero), l'Eva (Alba Planas) i la Nora (Nicole Wallace). Les protagonistes de la sèrie hauran de reflexionar en aquesta temporada final sobre el seu futur professional i personal, un cop finalitzi la seva etapa a l'institut.

Skam España, una adaptació de la reeixida sèrie noruega, ha tractat a través de les seves trames diverses qüestions molt presentats a la societat actual. Si en la primera temporada s'abordava el problema del bullying, en la segona es reflexionava sobre la bisexualitat. L'amor tòxic entre adolescents va centrar bona part de la tercera tanda d'episodis.